نائبان لبنانيان يقضيان ليلتهما في قاعة البرلمان للمطالبة بانتخاب رئيس

وقالت عون، وهي أكاديمية وخبيرة بيئية، في شريط مصور من قاعة البرلمان صباح الجمعة: "نمنا الليلة هنا.. نعتقد أنه نهار جديد وأمل جديد" للبنان.

وتمنى خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت والحقوقي المخضرم، في المقطع ذاته، أن تؤخذ خطوتهما "بجدية ونذهب باتجاه يوم جديد لوطن يحلو فيه العيش".

ولم يغادر النائبان، المنضويان في كتلة معارضة انبثقت عن الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة السياسية خريف 2019، قاعة البرلمان إثر انتهاء جلسة كانت مخصصة ظهر الخميس لانتخاب رئيس للبلاد.

واعتبر خلف في رسالة إلى اللبنانيين، الخميس، أنّ انتخاب "الرئيس الإنقاذي أضحى أمراً ملحّاً أكثر من أي وقت لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وانطلاق قطار الإنقاذ". وأكد بقاءه داخل البرلمان "دفعاً لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية من دون انقطاع".