"مغارة مظلمة".. اكتشاف سجن سري تحت الأرض في حمص (صور)

عثرّت القوات الأمنية السورية على سجن سري تحت الأرض في محافظة حمص، كان يُستخدم خلال فترة نظام بشار الأسد لاحتجاز مدنيين في ظروف غير إنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر أمني قوله إن الموقع أشبه بمغارة مظلمة وغير صالحة للعيش، استُغلت لاحتجاز نساء ورجال وأطفال، بهدف تحقيق مكاسب مالية وسياسية عبر الخطف والابتزاز، مؤكداً أن عمليات التمشيط متواصلة، مع توقعات بالعثور على مقابر جماعية إضافية، ومشدداً على ملاحقة جميع المتورطين.

من جهته، قال فواز بلول، أحد سكان قرية أبو حكفة، إن الأرض الزراعية التي عُثر فيها على السجن تعود لعنصر في ميليشيا "الدفاع الوطني"، موضحاً أنه تم العثور على مغارة واسعة بمدخلها باب حديدي وأقفال استخدمت للتعذيب والاحتجاز.

وأضاف بلول أن القرية عانت من حوادث خطف متكررة على يد تلك الميليشيات، مشيراً إلى أنه نفسه كان ضحية إحداها.

وأوقف واختفى عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب الأهلية السورية وحدها والتي اندلعت عام 2011 بعد حملة قمع وحشية للاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد الذي أطيح من الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول.

خلال الحرب، اتُهمت جميع الأطراف بارتكاب فظائع، ومن بينها تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق المجاور، وارتكب انتهاكات واسعة النطاق شملت الإعدامات.

حكم بشار الأسد بقبضة من حديد، مثل سلفه والده حافظ الأسد الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري أبيض في 1971.

وكان حكم العائلة من بين الأكثر دموية في المنطقة، وقد قضى أو اختفى في سجونه ومن بينها سجن صيدنايا الشهير، عشرات آلاف الأشخاص.