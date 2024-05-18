تونس: فقدان 23 مهاجرًا في البحر خلال توجههم إلى إيطاليا

قال الحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، إن نحو 23 مهاجرًا فُقدوا بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه إيطاليا.

وأضاف الحرس الوطني أنه نشر وحدات عائمة، وطلب من البحرية المساعدة في البحث عن المفقودين، وفق وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ بشأن تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم.

وبحسب ما نشر عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار الاستهداف إلى تصاعد استخدام الخطاب العنصري "الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم".

وسجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة.