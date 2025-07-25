"يخدم حماس".. واشنطن ترفض قرار ماكرون "المتهور" بشأن دولة فلسطين

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، رفض الولايات المتحدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".

وكتب روبيو، في منشور على منصة "إكس"، قائلاً إن "هذا القرار المتهوّر لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق عملية السلام".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكية أن قرار الرئيس الفرنسي يمثل "صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر/ تشرين الأول"، حسب تعبيره.

وأعلن ماكرون، الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف، في وقت سابق، إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "مكافأة للإرهاب"، معتبرًا أن الموقف الفرنسي يشكل "تهديدًا وجوديًا" لإسرائيل.

ونقل بيان عن نتنياهو قوله إن "هذه الخطوة قد تؤدي إلى إيجاد وكيل إيراني جديد، تمامًا كما تحولت إليه غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون "منصة انطلاق لإبادة إسرائيل، لا للعيش بسلام إلى جانبها".