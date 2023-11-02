ألمانيا تعلن حظر أنشطة حركة حماس

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية الخميس، أن ألمانيا حظرت اعتبارًا من الأربعاء أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وحماس مدرجة بالفعل على "قوائم المنظمات الإرهابية" في ألمانيا.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل".