بقيادة "حميدتي".. تحالف السودان التأسيسي يعلن تشكيل حكومة السلام الانتقالية

أعلن تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، يوم السبت، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وخلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور قرر التحالف اختيار محمد التعايشي رئيساً للحكومة الانتقالية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم "تحالف السودان التأسيسي"، علاء الدين عوض نقد، إن الهيئة القيادية للتحالف عقدت يوم الخميس 24 يوليو دورة الانعقاد الثانية لمناقشة عدة نقاط مهمة، من بينها تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية.

وأضاف نقد: "بعد مداولات وحوارات اتسمت بالهدوء والموضوعية، توصلت الهيئة القيادية لقرار تأسيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم".

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وطن يسع الجميع

وأعلن الناطق باسم "السودان التأسيسي" أن دقلو سيرأس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية، فيما تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في حكومة السلام.

وتابع: "تواصل الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي مناقشة بقايا القضايا في الأجندة المدرجة في جدول أعمال الدورة الثانية للانعقاد".

وأكد الناطق باسم "السودان التأسيسي" أن الهيئة القيادية "تجدد تأكيدها على بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة".