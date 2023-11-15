قتيل وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش
قالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي تعرضت لهجوم عنيف بأسلحة القنص والأسلحة الخفيفة من عناصر تنظيم داعش ضمن قضاء الطارمية، شمال العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل عنصر بالجيش وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية".
وأضافت المصادر أن "الجيش العراقي شن عملية تفتيش في المناطق الزراعية في بساتين الطارمية، مع تحليق مكثف لطيران الجيش لمراقبة الأجواء ورصد تحركات عناصر التنظيم".
ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على إعلان العراق تحرير أراضيه من سيطرة "داعش"، إلا أن التنظيم يواصل هجمات متفرقة في مناطق محررة من سيطرته، ويوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.
كما أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.