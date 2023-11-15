قتيل وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش

وأضافت المصادر أن "الجيش العراقي شن عملية تفتيش في المناطق الزراعية في بساتين الطارمية، مع تحليق مكثف لطيران الجيش لمراقبة الأجواء ورصد تحركات عناصر التنظيم".

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على إعلان العراق تحرير أراضيه من سيطرة "داعش"، إلا أن التنظيم يواصل هجمات متفرقة في مناطق محررة من سيطرته، ويوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.

كما أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.