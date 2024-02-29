حماس تكشف عن "العقبة الأساسية" في مفاوضات الهدنة

كشفت حركة حماس أن العقبة الأساسية في المفاوضات المتعلقة بالهدنة في غزة تتمثل في "ملف عودة النازحين إلى مناطق غزة وشمالها". وهو ما أشار إليه إعلام عبري بوصفه "الأكثر إشكالية من ملف الأسرى".

ونقلت وكالة أنباء أنباء العالم العربي (AWP) عن مصدر من الحركة طلب عدم كشف هويته أن الحوارات تجري "بوتيرة متسارعة" إلا أن ملف عودة النازحين يبقى العقبة الأساسية.

وأشار إلى أن الحركة تريد بنداً واضحاً يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي عقب انتهاء المرحلة الأولى من التهدئة وفق ما طرح في إطار باريس 1، وباريس 2.

وكانت الوكالة نقلت عن المسؤول الإعلامي لحركة حماس وليد الكيلاني أن هناك "اتفاقاً أولياً" بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات، إلا أن مسألة "عودة النازحين" بحاجة لمزيد من المباحثات.