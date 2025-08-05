الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية لخطط احتلال غزة بالكامل

حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة الثلاثاء من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة يهدد بـ"تداعيات كارثية"، فيما أوردت تقارير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينظر في احتلال كامل للقطاع المدمر.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأمريكيتين خلال اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكل خطراً أكبر على أرواح من تبقى من الرهائن في غزة".

وأضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقاً"، بحسب "فرانس برس".

وخلال زيارة لمعسكر تدريبي للجيش الثلاثاء، قال نتانياهو إن "من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".

وعلى مدى 22 شهراً، دمّرت الضربات الإسرائيلية مساحات كبيرة من قطاع غزة وسط تحذيرات متكرّرة من خطر المجاعة وتزايد الضغوط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب.

وأدى هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

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ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم قُتلوا.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 61020 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقاً بها.