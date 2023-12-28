الأسرع انتشارًا.. الكويت ترصد متحور كورونا "JN.1"
رصدت وزارة الصحة في دولة الكويت، ظهور المتحور "JN.1" أحد متحورات فيروس كورونا الأسرع انتشارا، وذلك عبر فرق البحث الجيني في الوزارة، مطمئنة المواطنين إلى استقرار الوضع الصحي في البلاد، ومؤكدة في الوقت ذاته أن رصد مثل هذا المتحور أمر متوقع ولا يدعو للقلق.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، د. عبد الله السند، في تصريح له اليوم الخميس، نشره موقع الوزارة على منصة إكس: "أعلنا في الأسبوع الماضي أن فرق البحث الجيني التابعة لوزارة الصحة مستمرة في عملها لرصد الأنماط السائدة أو المتحورات، سواء لفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات".
وأضاف: "أن النتائج الأخيرة توصلت إلى رصد المتحور JN. 1 في دولة الكويت، ونطمئنكم ولله الحمد بأن الوضع الصحي مستقر، وأن رصد مثل هذا المتحور أمر متوقع ولا يدعو للقلق، وليس هناك إجراءات غير اعتيادية في الوقت الراهن".
وتعد هذه السلالة الأسرع انتشارًا من الفيروس، وهي سائدة في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية. وتُشير التقديرات إلى أنها تُسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.
ويتحدّر "JN.1" من "BA.2.86"، أو "Pirola"، وهو متحور فرعي لفت انتباه العالم خلال الصيف؛ بسبب العدد الكبير من التغييرات التي طرأت على بروتيناته الشوكية.