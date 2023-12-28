الأسرع انتشارًا.. الكويت ترصد متحور كورونا "JN.1"

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، د. عبد الله السند، في تصريح له اليوم الخميس، نشره موقع الوزارة على منصة إكس: "أعلنا في الأسبوع الماضي أن فرق البحث الجيني التابعة لوزارة الصحة مستمرة في عملها لرصد الأنماط السائدة أو المتحورات، سواء لفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات".

وأضاف: "أن النتائج الأخيرة توصلت إلى رصد المتحور JN. 1 في دولة الكويت، ونطمئنكم ولله الحمد بأن الوضع الصحي مستقر، وأن رصد مثل هذا المتحور أمر متوقع ولا يدعو للقلق، وليس هناك إجراءات غير اعتيادية في الوقت الراهن".