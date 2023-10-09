قتلى بتجدد الاشتباكات في السودان.. و"الدعم السريع" تسقط طائرة للجيش

قتل نحو 200 شخص في تجدد الاشتباكات المسلحة بين طرفي النزاع في بضع مناطق بالسودان، في وقت أعلنت فيه قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للجيش، اليوم الإثنين.

وكشفت غرفة طوارئ جبل أولياء في الخرطوم، الإثنين، عن سقوط أكثر من 190 قتيلًا وإصابة أكثر من (600) شخص جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالمنطقة، محذرة من أزمة جراء نقص الأدوية والسلع الاستهلاكية في العاصمة.

وذكرت غرفة الطوارئ أنها وثقت هجوم قوات الدعم السريع على قاعدة الدفاع الجوي للجيش بالمنطقة وقصفها بالمسيرات والقذائف المدفعية، كما وثقت قصف الجيش السوداني للمناطق شمال قطاع جبل أولياء عبر الطيران، مما تسبب في نزوح عدد كبير من السكان.

وفي مدينة أم درمان، استمر القصف المدفعي العنيف المتبادل بين الطرفين، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين، بحسب شهود عيان لـ "إرم نيوز".