بعد هدوء نسبي.. إسرائيل تجدد قصفها لبلدات جنوب لبنان

بعد ساعات من الهدوء النسبي، استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات جنوب لبنان، مستهدفاً منزلاً في بلدة عيتا الشعب، ومنزلاً آخر مكوناً من 4 طبقات في ميس الجبل.

وطالت الغارات الإسرائيلية عدة مواقف في بلدة الخيام، والمنطقة الواقعة بين ميس الجبل وحولا، ومنطقة الوعر بين بيت ليف وياطر.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الناقورة والضهيرة ويارين والجبين وطير حرفا ومروحين في القطاع الغربي وصولاً إلى عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان، أطلقت منها 3 قذائف على الجليل.