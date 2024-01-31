بعد هدوء نسبي.. إسرائيل تجدد قصفها لبلدات جنوب لبنان
بعد ساعات من الهدوء النسبي، استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات جنوب لبنان، مستهدفاً منزلاً في بلدة عيتا الشعب، ومنزلاً آخر مكوناً من 4 طبقات في ميس الجبل.
وطالت الغارات الإسرائيلية عدة مواقف في بلدة الخيام، والمنطقة الواقعة بين ميس الجبل وحولا، ومنطقة الوعر بين بيت ليف وياطر.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الناقورة والضهيرة ويارين والجبين وطير حرفا ومروحين في القطاع الغربي وصولاً إلى عيتا الشعب في القطاع الأوسط.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان، أطلقت منها 3 قذائف على الجليل.
من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الجيش الإسرائيلي "أطلقت قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق".
وأوضحت أن الطيران الإسرائيلي "شن أكثر من غارة على أطراف عيتا الشعب وأن سيارات الاسعاف اتجهت إلى مكان الغارة في الخيام".
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "مشط في الحادية عشرة وخمسة دقائق من مساء اليوم أطراف بلدة الناقورة الجهة الشرقية في محيط جل العلام واللبونة بالاسلحة الرشاشة تبعها إطلاق قذيفتين على أحراج اللبونة".
في المقابل، أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف تجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزاني في القطاع الشرقي، وتجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقع حدب يارين في القطاع الغربي.
وكان حزب الله قد صعّد من عملياته، الإثنين، ونفذت 13 عملية استهدفت مواقع إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود، استخدمت في غالبيتها صواريخ "بركان" و"فلَق 1".