قوات "قسد" تحاصر بلدتي غرانيج والكشكية في دير الزور السورية (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بأن مجموعات من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حاصروا بلدتي "غرانيج" و"الكشكية" في محافظة "دير الزور"، وقطعوا الإنترنت عن مناطق واسعة.

وذكرت مصادر محلية أن "قسد" دفعت بنحو 650 آلية عسكرية محملة بالأسلحة الثقيلة والآلاف من المقاتلين بذريعة معلنة وهي اعتقال عدة أشخاص وتمشيط المنطقة من فلول "داعش".

وقال سوريون إن قوات "قسد" تشن حملة مداهمات واسعة في بلدة "غرانيج" بعد اقتحامها بعدة أرتال وتطويق البلدة من عدة جهات، وسط مناشدات للقوات الحكومية بضرورة التدخل لحماية السكان.

وادعت مصادر محلية في "دير الزور" إن قوات "قسد" تستهدف باقتحامها للبلدتين أبناء عشيرة "الشعيطات"، حيث تسعى لاعتقال بعضهم، وفق رواية البعض.

وبحسب ناشطين، تمكنت قوات "مجلس دير الزور العسكري" من تحرير 4 من مقاتليها، بعد أن اختطفتهم خلية يشتبه بارتباطها بتنظيم "داعش" أثناء وجودهم في مركز صحي ببلدة "غرانيج" لتلقي العلاج، الأربعاء.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد أفاد، في وقت سابق، بأن معتقلاً من قرية "بهية" التابعة لناحية "تل براك" بريف الحسكة، فارق الحياة، في سجون "قسد"، وتم تسليم جثمانه، إلى ذويه.

وذكر المرصد أنه "بحسب المعلومات، أبلغت قوات "قسد" عائلة الشاب الضحية أن سبب الوفاة يعود إلى "مرض"، في حين تؤكد العائلة أن الجثمان يحمل آثار ضرب وتعذيب واضحة.