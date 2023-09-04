"يديعوت أحرونوت": مسؤولون ليبيون كبار التقوا سرا مع محام إسرائيلي شهير  

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الإثنين، بأن لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش لم يكن الوحيد، حيث التقى مسؤولون ليبيون كبار مع المحامي الإسرائيلي المشهور في قضايا القانون الدولي "موردخاي تسيبين".

وقالت الصحيفة، إنه "ورغم ردود الفعل القاسية في ليبيا على لقاء وزيرة الخارجية بسبب اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي سرًا في روما، مشيرة إلى لقاء مسؤولين ليبيين بمن فيهم نائب رئيس الوزراء مع المحامي الدولي.

ووفق الصحيفة، فقد التقى المحامي مع نجل الجنرال خليفة حفتر، فيما عقد "تسيبين" اجتماعات عديدة في عدة دول عربية تحت غطاء من السرية، بعلم مسؤولين إسرائيليين كبار، لكنها هذه اللقاءات ظلت سرية.

وبحسب الصحيفة، فقد أخبر المسؤولون الليبيون "تسيبين" أنهم يفضلون، لأسباب عملية وغيرها، الاتصال بمحامٍ يهودي إسرائيلي، وطلبوا منه التعامل مع مسألة دولية حساسة يمكن أن تضر بمكانة الليبيين في العالم، وأن يكون بمثابة جهة اتصال لهم للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.