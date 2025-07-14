الاتحاد الأوروبي يُعلق على مساعدات غزة بعد اتفاق مع إسرائيل

اعتبر الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أن المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة "ليست كافية"، بعد اتفاق مع إسرائيل الأسبوع الماضي يقضي بزيادة دخول المساعدات إلى القطاع المدمر.

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وتحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عن وجود مؤشرات جيدة على وصول مزيد من الشاحنات والإمدادات إلى قطاع غزة، لكن التكتل لا يرى تحسنا كافيا على الأرض.

جاءت تعليقات كالاس قبيل اجتماع بين مسؤولين كبار من الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي في بروكسل، على ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتوصل التكتل إلى اتفاق مع إسرائيل الأسبوع الماضي لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة عبر أمور، منها زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات وفتح المعابر وبعض طرق المساعدات.

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وقالت كالاس للصحفيين "نرى بعض المؤشرات الجيدة بشأن دخول مزيد من الشاحنات والإمدادات إلى سكان غزة، ولكننا بالطبع ندرك أن هذا ليس كافيا، ونحن بحاجة إلى الضغط أكثر من أجل تنفيذ ما اتفقنا عليه على الأرض أيضا".