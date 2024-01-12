توقعات بانضمام بريطانيا للولايات المتحدة بتوجيه ضربات ضد الحوثيين

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن من المتوقع انضمام بريطانيا للولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية ليلية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال المحرر السياسي في الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أطلع، مساء الخميس، وزراء حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كثفت ميليشيا الحوثي المقربة من إيران والتي تسيطر على جزء كبير من اليمن، هجماتها في البحر الأحمر ضد سفن ترى أنها على صلة بإسرائيل.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وشكلت تحالفا دوليا في كانون الأول/ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي تمر بها 12% من التجارة العالمية.

ومساء الثلاثاء، أسقطت القوات البريطانية والأميركية 18 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، في ما وصفته الحكومة البريطانية الأربعاء بأنه "أكبر هجوم" لميليشيا الحوثي حتى الآن.

وهدد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الحوثيين الأربعاء قائلا "طفح الكيل... يجب أن نكون واضحين مع الحوثيين بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي رسالتي البسيطة لهم اليوم: تابعوا بعناية ما سيحدث". وأضاف "ما من شك أن إيران تقف وراء ما يحدث في البحر الأحمر".

من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين.