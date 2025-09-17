لاصطياد الرهائن.. الكشف عن تحركات ميدانية للاستخبارات الإسرائيلية في غزة

كشفت القناة 12 العبرية عن انضمام فيالق من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" إلى "عربات جدعون 2" للعمل ميدانيا بجانب قوات الجيش في مدينة غزة، بهدف تقديم معلومات استخباراتية ميدانية، وتوفير معلومات تُفضي إلى "اصطياد الرهائن".

وعزا تقرير القناة ذلك إلى "تعديلات في تكتيك العمل الاستخباراتي، وعدم اقتصاره على جمع المعلومات المبكرة، والانفتاح إلى جانب ذلك على جمع معلومات ميدانية آنية، وإمداد القوات العاملة على الأرض بها".

خرائط الرهائن

ونقلت القناة العبرية عن مصدر استخباراتي أن هيئة الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" استبقت "عربات جدعون 2" بإعداد خريطة تحدد مناطق في غزة، يحتمل وجود رهائن فيها".

وتم تعزيز القيادة الميدانية بدوائر استخباراتية، تعتمد على وسائل تكنولوجية، لإنتاج معلومات آنية، تسهم في اكتشاف العناصر المسلحة والبنية التحتية لمقاتلي حركة حماس.

وتطلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية على المواقع التي يحتمل وجود رهائن فيها اسم "مناطق إطلاق النار المنسقة"، أو اختصارا MIB. وفي هذه المناطق، تصبح القوات الإسرائيلية مطالبة بتوخي الحذر عند أداء المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى تنسيقات استثنائية جدا.

في الوقت نفسه، تم تكييف أساليب القتال للقوات البرية، التي تم بناؤها بمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي ستساعد في تقليل الضرر الذي يلحق بالرهائن مع الحفاظ على الإنجازات العملياتية.

وخلصت القناة العبرية إلى أن تعديلات العمل الاستخباراتي الميداني في غزة، تجاوزت مواقع المراقبة والقنص، ورصد قواعد الدفاعات الجوية، التي جرى تنفيذها قبل أسبوعين في إطار استهداف "الأبراج السكنية الشاهقة في غزة".