عودة عشرات الدروز لإسرائيل بعد تسللهم إلى جنوب سوريا (فيديو)

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، إن عشرات الدروز عادوا، ليل الثلاثاء، إلى إسرائيل، بعدما عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السورية، في وقت سابق، بالتزامن مع تصاعد الأحداث والاشتباكات في السويداء السورية.

وأفادت هيئة البث العبرية بعودة عشرات الدروز، الذين عبروا من إسرائيل إلى جنوب سوريا، خلال ساعات الظهر، يوم الثلاثاء، إلى إسرائيل.

ونشرت الهيئة مقطعاً مصوراً يظهر فيه عشرات الأشخاص وهم يعبرون السياج الحدودي باتجاه إسرائيل، فيما راقب جنود إسرائيليون الوضع دون أي تدخل من طرفهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن العشرات من الإسرائيليين الدروز عبروا الحدود نحو جنوب سوريا في منطقة "مجدل شمس".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن المدنيين من الدروز الإسرائيليين عبروا إلى قرية الخضر الدرزية لمساندة ودعم أهالي مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية.

وشنّت إسرائيل، منذ صباح اليوم الثلاثاء، غارات على محيط مدينة السويداء، استهدفت خلالها قوات الأمن العام، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات في صفوفهم، وذلك رغم أن واشنطن طلبت من تل أبيب وقف هجماتها ضد قوات الجيش السوري في جنوب سوريا.