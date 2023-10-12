محمد بن زايد وبايدن يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم، "أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة".

كما بحث الرئيسان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، "العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وخلال الاتصال، ناقش الرئيسان "تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتطرق الاتصال كذلك إلى "أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد"

كما بحث الرئيسان "علاقات الصداقة ومسار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات دعمها وتنميتها في مختلف المجالات".