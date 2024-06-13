"تعهدات مكتوبة وجهات ضامنة".. تفاصيل تعديلات حماس على صفقة واشنطن

تكشفت تفاصيل التعديلات التي طالبت حركة حماس بإجرائها على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل، وهي أن يكون لـ"الأونروا" والأمم المتحدة، إضافة إلى انضمام الصين وروسيا وتركيا إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر كـ"جهات ضامنة" للاتفاق، مع الموافقة على خطة لإعمار غزة خلال 3-5 سنوات.

وبحسب ما نشرته مجلة "المجلة"، فإن حماس تتمسك برفع الحصار عن قطاع غزة والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي والوقف المؤقت ثم التام لإطلاق النار.

وتشترط حماس ضمانات مكتوبة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من قطاع غزة للموافقة على الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مراحل، بحسب الخطة المقدمة من واشنطن.