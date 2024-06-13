"تعهدات مكتوبة وجهات ضامنة".. تفاصيل تعديلات حماس على صفقة واشنطن
تكشفت تفاصيل التعديلات التي طالبت حركة حماس بإجرائها على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل، وهي أن يكون لـ"الأونروا" والأمم المتحدة، إضافة إلى انضمام الصين وروسيا وتركيا إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر كـ"جهات ضامنة" للاتفاق، مع الموافقة على خطة لإعمار غزة خلال 3-5 سنوات.
وبحسب ما نشرته مجلة "المجلة"، فإن حماس تتمسك برفع الحصار عن قطاع غزة والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي والوقف المؤقت ثم التام لإطلاق النار.
وتشترط حماس ضمانات مكتوبة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من قطاع غزة للموافقة على الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مراحل، بحسب الخطة المقدمة من واشنطن.
وتتضمن اشتراطات حماس، بحسب المجلة، وقف الطيران العسكري والاستطلاعي الإسرائيلي فوق القطاع يوميا لمدة 10 ساعات، و12 ساعة خلال عملية التبادل، مع السماح بعودة النازحين إلى مناطق سكنهم.
وخفضت الحركة عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، من 33 إلى 32.
وتطالب حماس بالفصل بين ملفي "إطلاق سراح هشام السيد، وأفيرا مانغستو"، اللذين وضعا ضمن المحتجزين المقرر إطلاقهم في المرحلة الأولى، مع إطلاق إسرائيل 47 أسيرًا فلسطينيًا.
وجاء في تعديلات حماس أنه يتم "تطبيق معايير ومفاتيح تبادل الأسرى على الأسيرين: السيد ومانغستو إن كانا حيين".
وطالبت كذلك بأن "يطلق الجانب الإسرائيلي في اليوم الـ 22 جميع أسرى صفقة شاليط (دون ذكر رقم) الذين تمت إعادة اعتقالهم".