وسط تكثيف العمليات بغزة.. الجيش الإسرائيلي يشكك في هزيمة "حماس"

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مطالب إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا تمسك إسرائيل بهزيمة حماس ونزع سلاحها، وهو الأمر الذي شكك في تحقيقه مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إذا ما احتلت القوات الإسرائيلية مدينة غزة.

وقال ساعر: "الحرب على غزة قد تنتهي غدًا إذا أقدمت حركة حماس على إطلاق سراح المحتجزين لديها"، معتبرًا أن "نزع سلاح حماس أحد الشروط الأساسية لوقف العمليات العسكرية".

وترفض الحركة خطوة نزع سلاحها وكذلك الإفراج عن الرهائن إلا في إطار صفقة شاملة تضمن إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدارته عبر لجنة تتفق عليها القوى الفلسطينية.

ومن جانبه، رفض رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة الجيش الإسرائيلي، إسرائيل شومر، الجزم بأن دخول الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة سيؤدي لهزيمة حماس.

وبرز ذلك في إطار خلافات معلنة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول احتلال مدينة غزة، وهي الخطوة التي يؤيدها المسؤولون السياسيون، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أنها ستكون مهمة طويلة وغير مضمونة النتائج.

وقال شومر: "هناك أساليب جديدة سيستخدمها الجيش الإسرائيلي في العملية المقبلة في مدينة غزة، لكن لا يمكن الجزم بأنها ستؤدي لهزيمة حركة حماس"، بحسب ما صرح لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف عملياته العسكرية في مدينة غزة، بعد سيطرته على نحو نصف المدينة من منطقتي شمال وجنوب المدينة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي مرحلة جديدة من العملية العسكرية في مدينة غزة، يوم الجمعة، بعد بدء استهداف أبراج سكنية وبنايات متعددة الطوابق في المدينة، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس لأغراض عسكرية.