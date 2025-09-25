مصحوبة بتوغل كبير.. 170 غارة إسرائيلية على غزة بيوم واحد (فيديو وصور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه شنّ 170 غارة على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع مواصلة توغل القوات الإسرائيلية باتجاه عمق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 95 فلسطينيًا وإصابة المئات جرّاء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "سلاح الجو أغار على أكثر من 170 هدفًا في أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأضاف في بيان عبر "إكس": "قوات الفرقة 162 تواصل القتال في عمق مدينة غزة، حيث هاجمت عددًا من البنى التحتية التي استخدِمت لنصب كمائن استهدفت قوات الجيش".

وتابع: "في مدينة غزة، تعمل قوات الفرقة 36 على تطهير المنطقة وتدمير البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، وقد قضت على مسلحين".

وأشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل عبر الفرقة 99 في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى تدمير موقع كمين عُثر فيه على عبوات ناسفة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه في عمق مدينة غزة، إذ تمركزت آليات إسرائيلية في المناطق الغربية من حي تل الهوا، وهي آخر المناطق التي لا تزال تعج بالنازحين في مدينة غزة.

كما تنتشر آليات في مناطق محيط مربع الجامعات بحي تل الهوا، ومنطقة المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة غزة.

وفي مناطق شمال وشمال شرق مدينة غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه في منطقة شارع الجلاء، كما ينفذ عمليات نسف في المناطق الشمالية الغربية من المدينة.

وتقلصت مناطق وجود الفلسطينيين الذين ما زالوا في المدينة، مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على المزيد من المناطق في مدينة غزة، في حين تتواصل حركة النزوح باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.





