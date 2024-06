مصادر لـ"إرم نيوز": تحركات جديدة مرتقبة بعد انكسار البرهان في ولاية سنار

مشاهد من تحرير اشاوس الدعم السريع للفرقة 17 مشاة سنجة ورئاسة ولاية سنار



Scenes depicting the courageous RSF soldiers, liberation of the 17th Senga Infantry Division, and the Sennar State headquarters. #معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/8P0mlP27xX