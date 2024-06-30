مصادر لـ"إرم نيوز": تحركات جديدة مرتقبة بعد انكسار البرهان في ولاية سنار

أهمية إستراتيجية لسنجة

وأعلنت قوات "الدعم السريع"، أنه مع السيطرة على رئاسة الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة، وضعت يدها على مخزون وافر من العتاد العسكري، وتم الاستيلاء على 112 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، و 250 دراجة نارية، و6 دبابات مجنزرة، وكميات من الأسلحة والذخائر والمدافع.

فيما قال قائد ميداني في "الدعم السريع"، أحمد أبو بكر يوسف، إن سنجة تتمتع بأهمية إستراتيجية مهمة؛ إذ تفتح الطريق لتقدم "الدعم السريع" دون أي موانع أو عوائق، سواء شرقا إلى القضارف، وجنوبا إلى الدمازين، وغربا إلى مدينة "ربك" عاصمة ولاية النيل الأبيض.

وأشار في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحركات نحو تلك الاتجاهات، بحسب الأوامر العسكرية الصادرة عن القيادة العامة.

نصر تكتيكي مهم

حول ذلك، علق المحلل السياسي السوداني، الطيب سليمان، بأن هذا الاجتياح من جانب قوات الدعم السريع، بالاستيلاء على الفرقة 17، بمثابة نصر تكتيكي مهم، بعد السيطرة على عاصمة ولاية سنار التي تتمركز في موقع إستراتيجي في عموم السودان.

وأوضح سليمان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، بأن هذه العاصمة تربط بين الإقليم الأوسط وشرق السودان وطرق لمناطق حدودية مع دول أخرى، وما تحقق يكلل انتصارات سارت فيها "الدعم السريع" خلال الأسابيع الماضية.