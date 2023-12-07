سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، سقوط طائرة مقاتلة من طراز "ف-15 إس إيه"، أثناء مهمة تدريبية، مما أدى إلى مقتل طاقمها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي قوله إن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران.

ووفق "المالكي"، فقد باشرت لجنة تحقيق مهامها للوقوف على أسباب الحادث، الذي نجم عنه مقتل طاقم الطائرة.