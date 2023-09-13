شاحنات تنقل جثامين المصريين من ضحايا الإعصار
شاحنات تنقل جثامين المصريين من ضحايا الإعصارصفحة أمن سواحل طبرق على فيسبوك

نقل جثامين 145 مصريا قضوا بالعاصفة دانيال

أعلنت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، الثلاثاء نقل جثامين 145 مصريًا لقوا حتفهم جراء السيول التي ضربت درنة الليبية إلى المركز الطبي.

وذكرت الإدارة في بيان مقتضب، نشرته على صفحتها على فيسبوك، وصول 145 جثمانا من أفراد الجالية المصرية إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم. 

شاحنات تنقل جثامين المصريين من ضحايا الإعصار
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وفي بيان لاحق، أفادت الإدارة أن "جميع الوفيات تم ترحيلها إلى مصر". 

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه القوات المسلحة بمد يد العون والمساعدة للشعب الليبي بعد إعصار دانيال.

تجمعات من أمام إدارة أمن سواحل مدينة طبرق
تجمعات من أمام إدارة أمن سواحل مدينة طبرقصفحة أمن سواحل طبرق
تجمعات من أمام إدارة أمن سواحل مدينة طبرق
تجمعات من أمام إدارة أمن سواحل مدينة طبرقصفحة أمن سواحل طبرق
شاحنات تنقل جثث مصريين ضحايا الإعصار
شاحنات تنقل جثث مصريين ضحايا الإعصارصفحة أمن سواحل طبرق

ولا تزال أعداد ضحايا الكارثة التي شهدتها مدن شرق ليبيا في تزايد، مع تواصل البحث والإنقاد عن المفقودين جراء عاصفة "دانيال"، التي أسفرت في مدينة درنة وحدها عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وحوالي 7000 جريح، وأكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين، وفق الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ.

ليبيا

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