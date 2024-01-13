الدفاع المدني بغزة: أوقفنا البحث عمَّن تحت الأنقاض

وأوضح بصل، أن "الجيش الإسرائيلي كثف منذ شهر استهدافه لطواقم الدفاع المدني التي تعمل على البحث عن جثامين الضحايا تحت الأنقاض، وأخرج جميع المعدات الثقيلة عن الخدمة".

وأضاف: "الحفارات والمعدات الثقيلة توقفت بسبب الاستهداف الإسرائيلي، وبتنا نعمل بشكل يدوي ونقوم بانتشال الجثامين الظاهرة أمامنا فقط وباستخدام معدات بدائية"، مشدداً على أن ذلك أمر في غاية الصعوبة ولا يمكن تحمله.

وأشار إلى أن "هناك الآلاف من الجثامين العالقة تحت الأنقاض والتي لا يمكن أن يتم إخراجها إلا بجهود جبارة واستثنائية"، مؤكداً على ضرورة أن يتم السماح لطواقم الدفاع المدني بالعمل بحرية وعدم تعرضها للاستهداف.

وحسب المسؤول المحلي، فإن "هناك آلاف الجثامين الملقاة في الشوارع بمدينة غزة وشمالها بسبب وجودها بمناطق الاجتياحات البرية الإسرائيلية"، مبيناً أن ذلك يحول دون وصول طواقم الدفاع المدني إليها وأن بعضها تحلل.