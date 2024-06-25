الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل جندي جثته محتجزة في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي و"منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" الاثنين مقتل أحد جنوده وهو من البدو، خلال هجوم حركة حماس على جنوب اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

لافتَين إلى أن مقاتلي حماس يحتجزون جثته في قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الرقيب أول محمد الاطرش، وهو من البدو ويبلغ 39 عاما من قرية المولاداه (جنوب إسرائيل)، والذي كان يُعتقد حتى الآن أنه محتجز حيًّا لدى حماس، "سقط في القتال ثم احتجزت جثته رهينة".