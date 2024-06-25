الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل جندي جثته محتجزة في غزة
أكد الجيش الإسرائيلي و"منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" الاثنين مقتل أحد جنوده وهو من البدو، خلال هجوم حركة حماس على جنوب اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
لافتَين إلى أن مقاتلي حماس يحتجزون جثته في قطاع غزة.
وأفاد الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الرقيب أول محمد الاطرش، وهو من البدو ويبلغ 39 عاما من قرية المولاداه (جنوب إسرائيل)، والذي كان يُعتقد حتى الآن أنه محتجز حيًّا لدى حماس، "سقط في القتال ثم احتجزت جثته رهينة".
وقال منتدى عائلات الرهائن إنه "ينعي الرقيب أول محمد الأطرش"، "الذي سقط في القتال يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ثم اقتيدت جثته إلى غزة".
وأضاف المنتدى في بيانه أنه "ترك وراءه زوجتين و13 ابنا وابنة".
ومع إعلان مقتل الرقيب أول محمد الأطرش، يرتفع عدد القتلى خلال هجوم حماس الدامي إلى 1195، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واحتجز المهاجمون 251 رهينة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ 37626 شخصا معظمهم من المدنيين في قطاع غزة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.