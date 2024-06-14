"سنتكوم": إصابة بحار إثر استهداف حوثي لسفينة تجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن بحاراً أصيب بجروح خطيرة بعدما أطلقت ميليشيا الحوثي صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن، أصابا سفينة أم/في فيربينا، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا، وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية. حسب بيان القيادة.

وأضافت "سنتكوم" عبر "إكس" أن السفينة أبلغت عن وقوع أضرار وحرائق لاحقة على متنها، وأن أحد البحارة المدنيين أصيب "بجروح خطيرة" أثناء الهجوم.