سوريا.. ضبط كميات ضخمة من المخدرات في ريف دمشق

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، 500 كيلوغرام من المواد الأولية المخصصة لصناعة المخدرات وكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) فجر الأربعاء، جرت العملية "النوعية" بالتعاون والتنسيق مع الاستخبارات التركية في منطقة يعفور بريف دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن المضبوطات كانت مخبأة داخل مواد غذائية محفوظة في علب بلاستيكية وأوانٍ كبيرة مدفونة تحت الأرض، وتمت مصادرتها بالكامل".

وأشارت إلى إلقاء القبض على جميع المتورطين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة مواصلة إدارة مكافحة المخدرات جهودها في مكافحة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات.