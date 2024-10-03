على وقع هجمات إسرائيل .. قوى لبنان تكابد لإنهاء "شغور الرئاسة"

دفع الهجوم الإسرائيلي على "حزب الله" في لبنان بعض السياسيين اللبنانيين البارزين إلى إطلاق مسعى جديد لإنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ عامين.

يأتي ذلك الموقف المتجدد في محاولة لبنانية لإعادة الحياة إلى بلد يعاني من الشلل منذ سنوات، بينما يكافح للصمود في ظل الصراع المتصاعد مع إسرائيل.

ولبنان بلا رئيس أو حكومة بصلاحيات كاملة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 بسبب صراع على السلطة كان لتنظيم "حزب الله" دور كبير فيه، وفق "رويترز".

وتتمسك الميليشيات الشيعية المسلحة مع حلفائها بأن يذهب المنصب، المخصص لمسيحي ماروني، إلى حليفهم المسيحي سليمان فرنجية.

وبينما لا يزال "حزب الله" وسط صدمته بعد مقتل أمينه العام حسن نصر الله، تجدد الحديث عن الرئاسة هذا الأسبوع عندما أبدى رئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري، الحليف الكبير للحزب، مرونة في هذا الشأن.

وقال نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه يؤيد انتخاب رئيس لا يمثل تحدياً لأحد.

وقال مسؤول في "حزب الله" لوكالة "رويترز" إن التنظيم فوّض بري للتفاوض نيابة عنه بشأن الرئاسة.

ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني الذي يتألف من 128 مقعداً.

وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره مما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.

وبعد اجتماع عقده، الأربعاء، مع بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، قرأ ميقاتي، وهو مسلم سني، بياناً مشتركاً دعا فيه "الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق... عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة".

ولم يذكر البيان أسماء أي مرشحين.

وتشن إسرائيل هجوماً كبيراً على "حزب الله" أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في لبنان منذ 16 سبتمبر/ أيلول إلى جانب نزوح مليون شخص.

وقال وائل أبو فاعور النائب البارز عن كتلة جنبلاط لوكالة "رويترز" إن انتخاب "رئيس جمهورية بإجماع لبناني أو تفاهم لبناني يعطي رسالة إلى الخارج بأن هناك حكماً قوياً في البلد مستعداً لأن يفاوض على مستقبل الوضع في لبنان".

وذكر أن اجتماع القادة الثلاثة لا يمثل تشكيل تحالف جديد وأن قُوى من بينها الأحزاب المسيحية منخرطة في مناقشات حول الرئاسة.

ودعا حزب "القوات اللبنانية"، وهو أحد الفصائل المسيحية الكبرى والمعارضة الشرسة لتنظيم "حزب الله"، يوم الاثنين، إلى انتخاب رئيس.

وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتتحمل الدولة مسؤولياتها بنفسها، في انتقاد ضمني لحزب الله بسبب امتلاكه ترسانة هائلة من الأسلحة.

وآخر رئيس للبنان هو ميشال عون الذي كان قائداً سابقاً للجيش وحليفاً سياسياً لتنظيم "حزب الله".

وقال دبلوماسي غربي كبير إن الدول الغربية والعربية حثت السياسيين في لبنان على انتخاب رئيس، مضيفاً أن من مصلحة الحزب أيضاً حل المعضلة السياسية حتى تتمكن الدولة من تحمل المزيد من "عبء" الأزمة مع إسرائيل.

وقال أبو فاعور إن القادة الثلاثة ناقشوا أيضاً تجنب التوتر الداخلي في لبنان نتيجة نزوح مئات الآلاف من الأشخاص من المناطق التي يسيطر عليها "حزب الله" إلى مناطق أخرى من البلاد.