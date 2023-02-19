السودان.. مصفوفة جديدة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام

وأكد الفريق عبدالفتاح البرهان، خلال حفل التوقيع، التزامه بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، وفق مواقيت المصفوفة الجديدة، قائلاً إنها "تشكل دفعة قوية لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية".

وأشار إلى أن "الحروب لن تحصد سوى الدمار في البلدين"، متابعا: "نريد أن نوقف هذه الحروب في كلا البلدين، ونحن من جانبنا نتعهد بأن لا تتكرر أي صراعات أو نزاعات بيننا، لأننا عانينا منها، فالقتال لن يجلب سلاماً، وإنما يجلبه الحوار والتفاهم".

وذكر أن الخرطوم وجوبا تعملان على الانتقال بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب، من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، كما يعملان على فتح المعابر الحدودية لانسياب حركة الاقتصاد والتجارة والمنفعة المتبادلة.

وأكد حرص الخرطوم على إنفاذ اتفاق السلام في جنوب السودان، بالتشاور مع قيادة الدولة وأعضاء منظمة "إيقاد" والمجتمع الدولي والإقليمي.