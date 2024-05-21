الأمم المتحدة: لم نتسلم مساعدات من الرصيف الأمريكي

قال مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، إنها لم تتسلم أي مساعدات من رصيف بحري أقامته الولايات المتحدة في غزة خلال اليومين الماضيين، بعد حادث وقع يوم السبت عندما انقض فلسطينيون على حمولة 11 من أصل 16 شاحنة، قبل وصولها إلى مستودع تابع للمنظمة الدولية.

وقال المسؤول في المنظمة الدولية، الذي رفض الكشف عن هويته: "نحن بحاجة للتأكد من وجود الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة قبل أن نمضي قدما"، بحسب وكالة "رويترز".

وبدأت شحنات المساعدات في الوصول إلى الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة بدءا من يوم الجمعة، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع الساحلي المحاصر، حيث تخوض حربا مع حركة حماس، فيما تلوح مجاعة في الأفق.

وبعد أشهر من المناقشات، وافقت الأمم المتحدة على المساعدة في تنسيق عمليات تسليم المساعدات وتوزيعها عند الرصيف العائم، لكنها ما زالت تؤكد أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو الطريقة "الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة" للتصدي للأزمة الإنسانية في القطاع. ويبلغ عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة.

وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة، ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة، على بعد مسافة قصيرة.