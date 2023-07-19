العراق يسعى إلى "تنظيم العلاقة" مع التحالف الدولي
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق، بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على تنظيم "داعش" المتشدد.
وأضاف السوداني، خلال استقباله، وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، أن "هذه المرحلة تشهد تناميًا كبيرًا لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية"، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي للسوداني.
وأبدى اهتمام حكومته بموضوع التدريب والتسليح، ورغبتها في التعاون مع الشركات الفرنسية، خاصة بمجال سلاح الجو، ومنظومة الدفاع، والتصنيع الحربي.
وأكد السوداني على "مواصلة التعاون الثنائي لمواصلة التدريب، والتعاون في مجال التسليح، وتبادل المعلومات".
من جانبه، أكد وزير الجيوش الفرنسية استعداد بلاده للتعاون في مجال التدريب، والتسليح، وتطوير القدرات، وتقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه.