تعذيب ولا ماء أو طعام.. "إرم نيوز" يوثق ظروف اعتقال مدنيين بغزة  

روى فلسطينيان من مدينة غزة، قصصاً مؤلمة لظروف اعتقالهما وآخرين على يد قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، وذلك بعد الإفراج عنهما على الحاجز الأمني الذي نصبه الجيش جنوب المدينة، وأدى لفصلها عن باقي القطاع.

وأكدا لـ"إرم نيوز" بعد ساعات من الإفراج عنهما اليوم السبت، أنهما وبقية من تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح، والمعاملة القاسية جداً من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، كما أنهم حرموا من الطعام والماء لعدة أيام متواصلة.

"تعاملوا معنا بطريقة وحشية للغاية"

وقال الفلسطيني، أحمد أبو راس، أحد سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إن "الدبابات الإسرائيلية وصلت للمنطقة وهدمت المنازل والمباني السكنية فوق رؤوس ساكنيها، واعتقلت عدداً كبيراً من سكان المنطقة".

وأضاف أبو راس: "بعد ذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي منازلنا وكنا جميعاً مدنيين فاستسلمنا لقواته؛ لكنهم قابلوا ذلك بالتعامل معنا بطريقة وحشية للغاية ودمروا أمتعتنا وصادروا هواتفنا وأموالنا ووثائقنا الشخصية".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي أتلف كل حاجياتهم وقام بتربيط أيديهم وأرجلهم وعصب أعينهم بالشاش، وتركهم لعدة أيام بدون طعام أو شراب"، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية تعاملت بشكل وحشي للغاية معهم.