تعذيب ولا ماء أو طعام.. "إرم نيوز" يوثق ظروف اعتقال مدنيين بغزة
روى فلسطينيان من مدينة غزة، قصصاً مؤلمة لظروف اعتقالهما وآخرين على يد قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، وذلك بعد الإفراج عنهما على الحاجز الأمني الذي نصبه الجيش جنوب المدينة، وأدى لفصلها عن باقي القطاع.
وأكدا لـ"إرم نيوز" بعد ساعات من الإفراج عنهما اليوم السبت، أنهما وبقية من تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح، والمعاملة القاسية جداً من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، كما أنهم حرموا من الطعام والماء لعدة أيام متواصلة.
"تعاملوا معنا بطريقة وحشية للغاية"
وقال الفلسطيني، أحمد أبو راس، أحد سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إن "الدبابات الإسرائيلية وصلت للمنطقة وهدمت المنازل والمباني السكنية فوق رؤوس ساكنيها، واعتقلت عدداً كبيراً من سكان المنطقة".
وأضاف أبو راس: "بعد ذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي منازلنا وكنا جميعاً مدنيين فاستسلمنا لقواته؛ لكنهم قابلوا ذلك بالتعامل معنا بطريقة وحشية للغاية ودمروا أمتعتنا وصادروا هواتفنا وأموالنا ووثائقنا الشخصية".
وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي أتلف كل حاجياتهم وقام بتربيط أيديهم وأرجلهم وعصب أعينهم بالشاش، وتركهم لعدة أيام بدون طعام أو شراب"، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية تعاملت بشكل وحشي للغاية معهم.
وتابع أبو راس: "بعد أيام عاد الجيش الإسرائيلي للمكان، وفصل النساء عن الرجال وقام باقتياد جميع الرجال في عربات خاصة به إلى داخل إسرائيل"، مبيناً أنه خلال عملية النقل تعرض المئات لجولات من الضرب والتعذيب.
وأكمل: "سكب علينا الماء البارد في ساعات الفجر الأولى، وأجبر عدد كبير منا على خلع ملابسه بشكل كامل وترك في العراء والبرد، وتم ضربنا بأعقاب البنادق وببساطير الجيش وبالأسلاك الحديدية والكهربائية".
وقال أبو راس: "الجيش الإسرائيلي قدم لنا بعد أيام من الجوع والعطش قليلاً من الخبز، وكنا أكثر من 50 شخصاً في المنزل ولم يفرج الجيش إلا عن عدد قليل من الذين اعتقلهم"، مبيناً أنه تم إطلاق سراحهم بالقرب من الحاجز الأمني جنوب غزة.
وزاد: "سرنا لوقت طويل قبل أن نصل إلى مكان آمن وينجح بعض السكان في تقديم المساعدة لنا وإيصالنا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح من أجل تلقي العلاج"، واصفاً ما تعرض له خلال الأيام الماضية بـ"المروع".
"تكبيل أيدينا وأرجلنا وتركنا دون ماء أو طعام"
وفي السياق ذاته، قال الفلسطيني محمد اسليم، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم عليهم المنزل بمنطقة غزة القديمة، واعتقل عدداً كبيراً من الرجال وأعصب أعينهم وقيد أيديهم"، لافتاً إلى أن عناصر الجيش لم يراعوا وجود كبار سن ومرضى بين السكان.
وأوضح اسليم، وهو أحد المفرج عنهم أيضاً، أن "الجيش الإسرائيلي أعدم بعض المعتقلين وسكان المدينة ميدانياً واعتقل أعدادا أخرى"، مشيراً إلى أن القناصة تنتشر في جميع مناطق مدينة غزة.
وأضاف: "دخل علينا الجيش وقام بتكبيل أيدينا وأرجلنا وتركنا دون أكل وشراب وتعمد إخافتنا بإطلاق الرصاص وتدمير المنطقة من حولنا، وجرى التحقيق معنا بشكل وحشي للغاية داخل غزة ثم نقلنا إلى إسرائيل".
وتابع: "كنا بالمئات ولم يفرج الجيش الإسرائيلي إلا عن عدد قليل منا، اعتقلوا شقيقي وعدداً من أبناء عمي والجيران، وتعرضنا لأسوأ أنواع التعذيب والتي كانت عبارة عن وجبات يومية وفي ساعات متفاوتة من قبل القوات الإسرائيلية".
وقال اسليم: "علامات الأغلال الإسرائيلية لا تزال على أيدينا وأرجلنا وكنا ننقل إلى جهات غير معلومة، ومن جرى اعتقالهم من غير المعروف مصيرهم، وأي شخص كان يسأل عن قريب له يتم ضربه بشكل مبرح وتعذيبه".
ووفق اسليم: "معاملة الجيش الإسرائيلي لنا كانت سيئة للغاية، وكنا نضرب بالآلات الحادة ونتعرض للإهانة والشتم وتسكب علينا المياه الباردة خاصة في أوقات البرد الشديد"، قائلاً: "ما تعرضنا له وحشي للغاية ولا يمكن وصفه".