الإمارات ترحب بقمة ألاسكا بين ترامب وبوتين
علم الإماراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 5:49 م

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان، اليوم السبت، بالقمة التي عقدت في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تقدير الجهود التي بذلها ترامب لتعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ووصف البيان اللقاء بأنه "خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ أجواء الثقة في القارة الأوروبية".

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بهذا اللقاء التاريخي، مؤكدة أن الحوار البناء هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وتسوية النزاعات.

وأشارت إلى أن الجهود المشتركة للرئيسين لإنهاء أزمة أوكرانيا تمثل مصدر أمل لتعزيز السلام والاستقرار العالمي.

