26 سائقاً أردنياً مازالوا عالقين في السودان.. والسلطات تتابع
ينتظر 26 سائقًا أردنيًا من سائقي الشاحنات "انفراجة"، وعدت سلطات بلادهم بها عبر بذل قصارى جهدها من أجل تأمين عودة آمنة لهم من حيثُ يتواجدون في السودان، الذي يشهد صراعًا داخليًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتسارع الدول على مستوى العالم لإخراج الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب من السودان بعد اندلاع صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وأدى القتال إلى مقتل المئات وتدمير مستشفيات وحوّل أحياء سكنية إلى مناطق حرب.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها تتابع وبالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان.
وأوضحت في بيان أن متابعتها جاءت في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية، التي حصرت السماح بمغادرة الأراضي السودانية لحملات الإجلاء التي تنظمها الدول لإجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها، أنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت، دون أن تذكر الوزارة في بيانها عدد السائقين الأردنيين المتواجدين على الأراضي السودانية، أو الإجراءات المُقترحة لتأمين عودتهم إلى البلاد سالمين.
لكن مصدراً مُطلعاً في وزارة النقل الأردنية، قال إن عدد سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين على الأراضي السودانية يبلغ 26 سائقًا، من أصل 31 سائقًا وشاحنة، ترك خمسة منهم شاحناتهم وعادوا إلى البلاد في وقت مُبكر من الحرب التي اندلعت فجأة في الـ15 من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز"، أن هناك تنسيقا مُكثفا بين مختلف الجهات المحلية المعنية من أجل تأمين عودة السائقين، لافتًا إلى أنه جرى البدء في تنفيذ إجراءات على الأرض، دون ذكر التفاصيل بشأنها.
وأشار إلى أن وزارة النقل الأردنية بالتعاون مع نقابة أصحاب السيارات والشاحنات الأردنية، وجهت نداءات للسائقين الأردنيين المتواجدين خارج حدود المملكة، محذرة إياهم من دخول الأراضي السودانية.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الخارجية الأردنية عن إجلاء 343 من الأردنيين والعرب والأجانب من السودان.
وجاءت عمليات الإجلاء، التي وصفها الوزير أيمن الصفدي آنذاك بأنها أكبر عملية إجلاء أردنية، عبر أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني انطلقت من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان الشقيق باتجاه إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.
وكانت تحمل الطائرات على متنها أبناء الجالية الأردنية ورعايا من دولة فلسطين وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتعذّر على "إرم نيوز" التواصل مع نقيب أصحاب السيارات الشاحنات الأردنية محمد خير الداود، للتأكد من عدد سائقي الشاحنات ومعرفة دور النقابة وجهودها في عودتهم إلى البلاد.