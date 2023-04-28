26 سائقاً أردنياً مازالوا عالقين في السودان.. والسلطات تتابع

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها تتابع وبالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان.

وأوضحت في بيان أن متابعتها جاءت في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية، التي حصرت السماح بمغادرة الأراضي السودانية لحملات الإجلاء التي تنظمها الدول لإجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها، أنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت، دون أن تذكر الوزارة في بيانها عدد السائقين الأردنيين المتواجدين على الأراضي السودانية، أو الإجراءات المُقترحة لتأمين عودتهم إلى البلاد سالمين.