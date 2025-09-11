أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين في اليمن

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، جولة جديدة من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الميليشيا اليمنية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على 32 فردا وكيانا بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة احتُجزت في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن مسؤولة أممية أردنية

ومن بين الأهداف، العديد من الشركات الصينية، التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين. وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

أخبار ذات علاقة الأمم المتحدة تتهم الحوثيين باحتجاز 40 من موظفيها

وعرقل الحوثيون التجارة العالمية منذ أواخر 2023 بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين بعد حرب إسرائيل على غزة.

وكان ترامب أعلن في مايو/ أيار عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.