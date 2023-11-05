"واشنطن بوست": الغارات الإسرائيلية تلاحق النازحين في جنوب غزة
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن 800 ألف إلى مليون من سكان قطاع غزة فرّوا باتجاه جنوب وادي غزة، يواجهون القصف رغم إعلان الجيش الإسرائيلي مناطق جنوب وادي غزة كمناطق آمنة وحث السكان على التوجه إليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما يصل إلى 400 ألف شخص ما زالوا في شمال غزة، بعد تحذير إسرائيل لهم بالإخلاء الفوري، في مواجهة القصف العنيف وتقدم الدبابات والقوات البرية الإسرائيلية الذي يسعى إلى تدمير معاقل حماس وتحرير الرهائن.
وقدّرت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن 2200 شخص، بينهم 1250 طفلًا، مدفونون تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة. ويقول مسؤولو الصحة إن أكثر من 9400 شخص قتلوا بشكل عام، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تضغط على إسرائيل من أجل وقف مؤقت للقتال لأسباب إنسانية، للسماح بدخول المساعدات وخروج الأشخاص، ولزيادة كمية الإمدادات المتدفقة إلى غزة بشكل كبير، بحسب ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.
وقال ساترفيلد إن "ما بين 100 إلى 120 شاحنة تدخل كل يوم الآن، على عكس ما كان يتراوح بين 400 إلى 500 شاحنة يوميًا قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص وترك أكثر من 200 رهينة في أيدي المسلحين".
وأضاف بأن من بين التحديات التي تواجه زيادة شحنات المساعدات إلى غزة هو الحجم الهائل للاحتياجات، وإلى جانب المخاوف من احتمال نهب الشاحنات وسلامة السائقين.
وتابعت الصحيفة بأن إدارة بايدن ممثلة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن نظمت جولة مباحثات مع رئيس الوزراء نتنياهو، الذي رفض بشكل قاطع وقفًا لإطلاق النار وأيّده الجانب الأمريكي بدعوى أنه يخدم حماس، ومع مجموعة من وزراء الخارجية العرب في عمّان؛ حيث ظهر توترًا واضحًا عكسته تصريحات وزيري الخارجية الأردني والمصري للصحفيين.
كما أشارت إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرَّضون للتجريد من إنسانيتهم بعد هجوم شنته "حماس" ولم يتحملوا أي مسؤولية عنه، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة رهيب للغاية لدرجة أنه من المستحيل في الوقت الحالي التركيز على أي شيء آخر.
وبالرغم من محاولات التهدئة أمريكيًا وعربيًا إلا أن القصف الإسرائيلي استمر بنفس الوتيرة، السبت، ومستهدفًا هذه المرة مدارس للأونروا ومستشفى القدس وسيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء، ومخلفًا عددًا جديدًا من القتلى والمصابين المدنيين.
المصدر: صحيفة واشنطن بوست الأمريكية