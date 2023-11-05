"واشنطن بوست": الغارات الإسرائيلية تلاحق النازحين في جنوب غزة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن 800 ألف إلى مليون من سكان قطاع غزة فرّوا باتجاه جنوب وادي غزة، يواجهون القصف رغم إعلان الجيش الإسرائيلي مناطق جنوب وادي غزة كمناطق آمنة وحث السكان على التوجه إليها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما يصل إلى 400 ألف شخص ما زالوا في شمال غزة، بعد تحذير إسرائيل لهم بالإخلاء الفوري، في مواجهة القصف العنيف وتقدم الدبابات والقوات البرية الإسرائيلية الذي يسعى إلى تدمير معاقل حماس وتحرير الرهائن.

وقدّرت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن 2200 شخص، بينهم 1250 طفلًا، مدفونون تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة. ويقول مسؤولو الصحة إن أكثر من 9400 شخص قتلوا بشكل عام، معظمهم من الأطفال والنساء.