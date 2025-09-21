نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية تعرّض "وجودنا للخطر"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إقامة دولة فلسطينية تهدّد وجود الدولة العبرية، متعهدًا مواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أم في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".

وكانت كل من بريطانيا والبرتغال أعلنتا رسميًا في وقت سابق من اليوم الأحد، أنهما ستعترفان بدولة فلسطينية رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الشديدة، ويأتي ذلك قبل انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.

وقام عدد متزايد من البلدان التي كانت لفترة طويلة قريبة من إسرائيل، بهذه الخطوة الرمزية خلال الأشهر الماضية، بموازاة تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة المحاصر والمدمر، في سياق الحرب الجارية منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023.