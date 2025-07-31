غارات إسرائيلية على أطراف بلدة الجرمق ومنطقة المحمودية جنوبي لبنان

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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يسحب 3 ألوية مقاتلة من غزة

الجيش الإسرائيلي يسحب 3 ألوية مقاتلة من غزة
الجيش الإسرائيلي في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 1:56 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش سحب 3 ألوية من قطاع غزة، من بينها الفرقة 98 الخاصة، إلى جانب اللواءين الاحتياطيين 646 و179، وذلك في خطوة تشير إلى تغييرات تكتيكية في الانتشار العسكري داخل القطاع.

وجاء الانسحاب في إطار إعادة تقييم العمليات الجارية في غزة، فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن خلفية هذا القرار أو ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد لتقليص أوسع للوجود البري في القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الميداني وتعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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 وتُعد الفرقة 98 من أبرز وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وسبق أن شاركت في العمليات البرية المكثفة جنوبي قطاع غزة، خصوصًا في مناطق خان يونس ورفح.

 

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