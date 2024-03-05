محللون: إسرائيل تقود ميليشيا حزب الله بـ "العصا والجزرة"
قال محللون سياسيون إن تل أبيب باتت تستعمل سياسة "العصا والجزرة" مع ميليشيا حزب الله اللبنانية، وذلك بُعيد ساعات من تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الأوضاع على الحدود مع لبنان تقترب من التصعيد العسكري.
جاءت تهديدات غالانت خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، الذي وصل إلى إسرائيل قادمًا من لبنان، بعدما أجرى عدة لقاءات، وقال إن التوصل إلى هدنة في غزة لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية حتمية للأعمال القتالية عبر الحدود الجنوبية للبنان، محذرًا من مخاطر تصعيد الصراع.
ويرى المحلل السياسي اللبناني، جورج حايك، لـ"إرم نيوز" أن التهديدات الإسرائيلية الجديدة تندرج ضمن "سياسة العصا والجزرة"، التي تتبعها تل أبيب مع "حزب الله" منذ بدء الاشتباكات.
وقال حايك :" منذ بداية الحرب، يخرج مسؤول إسرائيل يهدد حزب الله عسكريًا، ومسؤول يؤكد أن تل أبيب تفضل الحل الدبلوماسي".
ورغم ذلك، يؤكد المحلل السياسي أن الحدود الجنوبية تشهد تصاعدًا في وتيرة المواجهات، خاصة بعد "الاستطلاع البري" الذي قامت به مجموعة من الجيش الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب لقياس ردة فعل "حزب الله" استعدادًا لأي مواجهات برية مقبلة.
وبخصوص الجهود الدبلوماسية، يرى حايك أن مهمة المبعوث الأمريكي لن تكون سهلة، وأن الحرب "واقعة"، إلا إذا ارتأى حزب الله توفير ضربة كبيرة ستضعفه عسكريًا وتدمر لبنان، وتجبره على القبول بمرشح ثالث للرئاسة.
بدوره، يتحدث المحلل السياسي أمين بشير عن علامات استفهام حول زيارة هوكستين "المريبة" إلى لبنان، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي تُجرى بخصوص جنوب لبنان سرية.
وقال بشير لـ"إرم نيوز":" أمريكا تفاوض حزب الله وإيران التي تقف خلفه، بينما لبنان غائب وفاقد للسيادة".
وأضاف :" حزب الله يخشى التفوق الإسرائيلي، ويخشى أيضًا من جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وفيما يتعلق بلقاء المبعوث الأمريكي لأول مرة المعارضة اللبنانية، تساءل بشير عن الدور الذي قد تلعبه معارضة من "لون واحد"، في وقت قال فيه المحلل السياسي جورج حايك إن هذا اللقاء يشكل تحولاً نوعيًا ودعوة للضغط داخليًا على "حزب الله".
ومنذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، تشتبك ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.