محللون: إسرائيل تقود ميليشيا حزب الله بـ "العصا والجزرة"

قال محللون سياسيون إن تل أبيب باتت تستعمل سياسة "العصا والجزرة" مع ميليشيا حزب الله اللبنانية، وذلك بُعيد ساعات من تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الأوضاع على الحدود مع لبنان تقترب من التصعيد العسكري.

جاءت تهديدات غالانت خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، الذي وصل إلى إسرائيل قادمًا من لبنان، بعدما أجرى عدة لقاءات، وقال إن التوصل إلى هدنة في غزة لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية حتمية للأعمال القتالية عبر الحدود الجنوبية للبنان، محذرًا من مخاطر تصعيد الصراع.

ويرى المحلل السياسي اللبناني، جورج حايك، لـ"إرم نيوز" أن التهديدات الإسرائيلية الجديدة تندرج ضمن "سياسة العصا والجزرة"، التي تتبعها تل أبيب مع "حزب الله" منذ بدء الاشتباكات.