مطالب بخروجها وأخرى ببقائها.. ما مصير البعثة الأممية في السودان؟
احتدم الجدل في السودان حول بقاء أو طرد البعثة الأممية المعروفة بـ"يونتامس"، فبينما طلب وزير الخارجية الذي يمثل سلطة الجيش، من مجلس الأمن والأمم المتحدة، إنهاء مهام البعثة، أرسلت القوى السياسية المدنية التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، خطابًا رسميًا أيضًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، يطالبون فيه بضرورة الإبقاء على البعثة، مشيرين إلى غياب السلطة الشرعية في السودان منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.
واحتدم الجدل بشأن البعثة الأممية عقب إعلان حمدوك، أمس الإثنين، عن مخاطبته الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن النقاشات الجارية حول مستقبل البعثة في السودان.
وطالب حمدوك في خطابه المقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن نيابة عن "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)" بـ"تمديد أجل بعثة يونتامس وتعزيز تفويضها وتقويته بما يسهم في إنهاء الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في السودان".
وأشار الخطاب الذي اطلع عليه موقع "إرم نيوز" إلى أن بعثة "يونتامس" تم تفويضها لدعم السلام والانتقال الديمقراطي في السودان، بناءً على طلب الحكومة المدنية الانتقالية في 27 فبراير/ شباط عام 2020، وأنها منذ إنشائها لعبت أدوارًا مهمة في مجال تفويضها.
وأكد الخطاب أنه بعد اندلاع الحرب الجارية في 15 أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صار وجود البعثة الأممية أكثر إلحاحًا لجهة تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد، كما أنه لا توجد حكومة شرعية في السودان يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة، طبقًا للخطاب.
وتأتي هذه المطالب التي دفعت بها القوى المدنية بقيادة حمدوك، بعد خطاب بعثه وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في 17 من الشهر الجاري، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالبًا "إنهاءً فوريًا" للبعثة السياسية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
وقال وزير الخارجية السوداني في رسالته التي بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الغرض من إنشاء البعثة (كان) مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر عام 2018"، مضيفًا أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبًا للآمال".
لا حكومة شرعية
واستبعد مصدر دبلوماسي تحدث لـ"إرم نيوز" أن يستجيب مجلس الأمن لمطالب إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان، لجهة أن السودان لا توجد فيه حكومة شرعية منذ انقلاب قائد الجيش على الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.
وأشار المصدر إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، دخلت البلاد تحت البند السادس بناءً على طلب تقدمت به حكومة الثورة، التي أعقبت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لمساعدة السودانيين في استدامة السلام والتحول المدني الديمقراطي.
وأوضح المصدر أن السودان عضو بمنظمة الأمم المتحدة، ومن حقه أن يحصل على دعمها بما يساعده على الخروج من نفق الحكم العسكري الدكتاتوري، إلى تأسيس دولة القانون والنظام الديمقراطي، على حد تعبيره.
وأضاف "بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، أصبحت الأوضاع في السودان غير واضحة واختلط فيها الحابل بالنابل، حيث توقفت كل المهام التي كان يمكن أن تقوم بها البعثة الأممية في دعم السلام والانتقال الديمقراطي، وعوضًا عن ذلك تحول رئيس البعثة، فولكر بيرتس، إلى وسيط في تقريب وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين".
وذكر المصدر، أن "الطلب الذي قُدم إلى الأمم المتحدة، دفع به وزير خارجية مكلف في حكومة غير شرعية، وهو قصور يعرقل أي قرار من الأمم المتحدة بهذا الشأن"، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة "قد تشير إلى الطلب لكنها قطعًا لن تتعامل معه".
وأوضح أن "الأمم المتحدة تتعامل مع السودان كحالة استثنائية، وتعلم أن القرارات المتعلقة بالسياسة الدولية تحتاج إلى حكومة شرعية ووضع مستقر واعتراف دولي وإقليمي، وهذا ما لا يتوفر في السلطة القائمة، حيث إن عضوية البلاد في الاتحاد الأفريقي معلقة منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021".
إفرازات الحرب
من جهته، يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، خالد الفكي، أن الحاجة لوجود بعثة الأمم المتحدة في السودان لا زالت ماثلة، خاصة في ظل الحرب الجارية، والتي أفرزت وضعًا كارثيًا يتطلب وجودًا أمميًا للتعامل معه.
وقال الفكي لـ"إرم نيوز" إنه بخلاف المهام التي دخلت من أجلها البعثة الأممية للسودان، والمتعلقة بـ"تقديم العون لبناء السلام والدعم الفني للتحول الديمقراطي وإقامة الحكم الرشيد"، فقد ظهرت مستجدات تتطلب تحديث هذه المهام لتشمل صلاحيات جديدة تتصل بما أفرزته الحرب الجارية.
وأكد أن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب، وتقديم العون الإنساني، ومحاولة مساعدة السودان في إعادة التعمير وتأهيل البنية التحتية، خاصة في العاصمة الخرطوم، وتلك مهام ينبغي أن تقوم بها الأمم المتحدة ضمن مسؤوليتها في مساعدة شعوب الدول الأعضاء.
ووصف الفكي المطالبة بطرد البعثة الأممية بـ"المحاولة الرخيصة التي تأتي ضمن التنافس السياسي دون مراعاة للظروف التي يمر بها السودان حاليًا"، مستبعدًا أن يستجيب مجلس الأمن لمثل هذه المطالب.