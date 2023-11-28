مطالب بخروجها وأخرى ببقائها.. ما مصير البعثة الأممية في السودان؟

احتدم الجدل في السودان حول بقاء أو طرد البعثة الأممية المعروفة بـ"يونتامس"، فبينما طلب وزير الخارجية الذي يمثل سلطة الجيش، من مجلس الأمن والأمم المتحدة، إنهاء مهام البعثة، أرسلت القوى السياسية المدنية التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، خطابًا رسميًا أيضًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، يطالبون فيه بضرورة الإبقاء على البعثة، مشيرين إلى غياب السلطة الشرعية في السودان منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.

واحتدم الجدل بشأن البعثة الأممية عقب إعلان حمدوك، أمس الإثنين، عن مخاطبته الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن النقاشات الجارية حول مستقبل البعثة في السودان.

وطالب حمدوك في خطابه المقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن نيابة عن "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)" بـ"تمديد أجل بعثة يونتامس وتعزيز تفويضها وتقويته بما يسهم في إنهاء الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في السودان".

وأشار الخطاب الذي اطلع عليه موقع "إرم نيوز" إلى أن بعثة "يونتامس" تم تفويضها لدعم السلام والانتقال الديمقراطي في السودان، بناءً على طلب الحكومة المدنية الانتقالية في 27 فبراير/ شباط عام 2020، وأنها منذ إنشائها لعبت أدوارًا مهمة في مجال تفويضها.

وأكد الخطاب أنه بعد اندلاع الحرب الجارية في 15 أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صار وجود البعثة الأممية أكثر إلحاحًا لجهة تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد، كما أنه لا توجد حكومة شرعية في السودان يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة، طبقًا للخطاب.

وتأتي هذه المطالب التي دفعت بها القوى المدنية بقيادة حمدوك، بعد خطاب بعثه وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في 17 من الشهر الجاري، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالبًا "إنهاءً فوريًا" للبعثة السياسية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني في رسالته التي بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الغرض من إنشاء البعثة (كان) مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر عام 2018"، مضيفًا أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبًا للآمال".