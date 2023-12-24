لتحقيق "النصر".. بن غفير يدعو لقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتَمار بن غِفير، إلى تبني منهج يقوم على قتل مئات الآلاف ممن وصفهم بـ "المخربين"، وتدمير عشرات الآلاف من البيوت في قطاع غزة.

وقال بن غفير في تصريحات أدلى بها السبت لبرنامج "لقاء الصحافة" الذي تبثه قناة "الأخبار 12"، إن حجم الحسم يساوي حجم الانتصار – لماذا نخجل من ذلك؟".

واتهم بن غفير زملاءه في مجلس الحرب، بالتسبب بمقتل جنود إسرائيليين عن طريق إعطاء هدنة في غزة، مبينًا أن هذا المجلس الذي يتبع مسارًا غير صحيح، سمح بهدنة وصفقة تبادل، كلفت الجيش أرواح الجنود.

ونقلت قناة "الأخبار 12" عن بن غفير قوله، أنه عارض إبرام صفقة تبادل بينما إسرائيل تخوض الحرب؛ الأمر الذي عده بمثابة "منح حماس الأكسجين".

وتساءل بن غِفير: "ألا ترون ما يحدث؟ في كل يوم يسقط المزيد من الجنود". وحين تدخل الإعلامي الشهير بن كسبيت قائلًا: "حتى قبل الهدنة قُتل جنود، حرب تعني جنود قتلى"، ردّ الوزير: "بسبب الهدنة قُتل المزيد".

وهاجم غالبية الخطوات التي تباشرها حكومة نتنياهو، ووصفها حتى بـ "المؤامرة"، ومنها إدخال الوقود، وكذلك إيفاد رئيس الموساد دافيد برْنِيَّع إلى عواصم العالم من أجل "استجداء الهدنة من حماس"، وعاد ليتساءل: "هل يتعين علينا أن نتوسل إليهم؟ هم (حماس) من يتعين عليهم أن يتوسلوا إلينا".