أمريكا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن السفينة المحتجزة وطاقمها

نددت الولايات المتحدة، الاثنين، باحتجاز ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سفينة شحن في البحر الأحمر، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "احتجاز الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف: "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".