محمد بن راشد يعلن تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن مجموعة تعديلات وزارية في الحكومة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن التعيينات التي باركها رئيس الدولة، شملت تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولًا عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي، ورسخ التوازن في السياسة المالية الاتحادية والمحلية.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن ثقته بـ"مكتوم"، ليقود الفريق الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة، وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضوًا في مجلس الوزراء، خلفًا لمحمد أحمد البواردي الفلاسي.

وبحسب رئيس مجلس الوزراء، عمل محمد بن مبارك سابقًا وكيلًا لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشارًا في ديوان الرئاسة.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره وتقديره للبواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر مسيرة متفانية ومخلصة لقادته، ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه.