محمد بن راشد يعلن تعديلات وزارية في حكومة الإمارات
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن مجموعة تعديلات وزارية في الحكومة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن التعيينات التي باركها رئيس الدولة، شملت تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولًا عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أن مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي، ورسخ التوازن في السياسة المالية الاتحادية والمحلية.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن ثقته بـ"مكتوم"، ليقود الفريق الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة، وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة.
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضوًا في مجلس الوزراء، خلفًا لمحمد أحمد البواردي الفلاسي.
وبحسب رئيس مجلس الوزراء، عمل محمد بن مبارك سابقًا وكيلًا لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشارًا في ديوان الرئاسة.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره وتقديره للبواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر مسيرة متفانية ومخلصة لقادته، ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه.
وأعلن عن تعيين مريم حارب المهيري رئيسًا لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.
وقال إن مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخليًا وخارجيًا، حيث أشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج، وقادت ملف الإمارات في "COP28" بكل مهنية واقتدار، معربًا عن فخره بها، معلقًا عليها الآمال بإنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة.
وتابع الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "إكس"، أنه تم تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضوًا في مجلس الوزراء.
وقال إن آمنة الشامسي من الكوادر الاتحادية المميزة التي يتابعها منذ عدة سنوات، حيث قادت مجموعة من المشاريع الإستراتيجية في الحكومة الاتحادية، لافتًا إلى أن لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة، وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي، وخدمة المواطنين الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إعلان سابق يطلب من المواطنين ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، وبعد أن وصلت الكثير من الترشيحات، تبين أن اسم أحد الشباب الإماراتي كان يتكرر في الكثير منها، وسيكون هو وزير الشباب الجديد، على حد قوله.
وأعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات.
وأوضح أن سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراة، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، فهو أول عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصًا على خدمتهم والارتقاء بهم.
وأعرب عن أمنيات التوفيق للنيادي، مشيرًا إلى أنه سيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة.
وقال الشيخ محمد بن راشد موجهًا خطابه للنيادي: "نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم في السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم، ونحن معك في هذه المهمة".