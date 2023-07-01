العالم العربي
وفاة وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين في حادث سير
توفي، بعد عصر اليوم، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر في حادث سير وقع بالقرب من قرية جماعين جنوب نابلس.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن 4 وفيات جراء الحادث جنوب نابلس من ضمنها وفاة اللواء أبو بكر ومرافقيه.
كما أعلنت عن نقل 3 إصابات منها واحدة خطرة إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.
ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوزير أبو بكر في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، قائلا: "إن المناضل أبو بكر أمضى حياته مدافعا عن فلسطين وقضينها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل"، مشيدا "بدوره وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية".