وفاة وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين في حادث سير

توفي، بعد عصر اليوم، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر في حادث سير وقع بالقرب من قرية جماعين جنوب نابلس.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن 4 وفيات جراء الحادث جنوب نابلس من ضمنها وفاة اللواء أبو بكر ومرافقيه.