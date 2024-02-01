شهادات مروعة حول "إعدامات ميدانية" نفذها الجيش الإسرائيلي شمال غزة‎

شهد قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية التي بدأت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الماضي، جرائم كثيرة من بينها إعدامات ميدانية، تعرض لها مئات الفلسطينيين، وفق شهود عيان.

وقال الصحفي يوسف فارس وأحد شهود العيان على بعض عمليات الإعدام الميداني شمال غزة إنه "بحكم عملي الصحفي الميداني وتواجدي شمال قطاع غزة في مخيم جباليا والأحياء المحيطة به، كنتُ شاهدًا على عدة مجازر لأشخاص جرى اعتقالهم ومن ثم اعدامهم ميدانيًا".

وأضاف فارس في حديث لـ"إرم نيوز"، في أحد الأيام تعرضت منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة إلى حصار مطبق وقصف جوي ومدفعي عنيف، إضافة إلى تواجد الآليات والدبابات وقوات المشاة الإسرائيلية بين الأحياء السكنية ومراكز الإيواء.

وتابع: "فور عملية الانسحاب ذهبت كصحفي لتفقد المنطقة وأخذ لقطات لحجم الدمار الهائل للمنطقة، حينها وجدنا قرابة 30 مواطنًا محتجزين داخل غرفة في أحد مراكز الإيواء التي لجأ إليها النازحون وقد تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم من مسافة صفر وقتلهم جميعًا".