"أكسيوس": المبعوث الأمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من قصف لبنان

نقل موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر إسرائيلية وأمريكية، أن المبعوث الأمريكي توماس باراك وصل إلى إسرائيل والتقى اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة طلب الولايات المتحدة من إسرائيل الحد من ضرباتها على لبنان، والمفاوضات مع سوريا.

وأضاف الموقع أن باراك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

واندلع صراع بين ميليشيا حزب الله اللبناني وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما استهدفت الجماعة مواقع إسرائيلية على طول الحدود الجنوبية تضامنًا مع حركة "حماس"، في بداية حرب غزة.

ووجهت إسرائيل ضربات موجعة لحزب الله خلال العامين الماضيين، وقتلت العديد من كبار قادته، بمن فيهم الأمين العام السابق حسن نصر الله وخمسة آلاف من مقاتليه، ودمرت جزءًا كبيرًا من ترسانة أسلحته.