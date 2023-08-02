"الدعم السريع" تحذر من نذر حرب أهلية بين مكونات شرق السودان

حذَّرت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، من نُذر حرب أهلية قد تندلع بين مكونات شرق السودان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها، إن الحرب الأهلية بدأت ملامحها تطل من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى.

واعتبرت ذلك تهديدًا للنسيج الاجتماعي الذي يعاني من احتقان متراكم، وبات الآن قابلًا للاشتعال من جديد بعد توفر كافة العوامل التي تساعد على تفجر الصراع.

وأضاف البيان "يحاول قائد الانقلاب وفلول النظام البائد المتطرفة أن يمارسوا السياسات والألاعيب القديمة ذاتها في الغش والخداع، وذلك بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني -حزب البشير- في عدد من الولايات خاصة شرق السودان".

وتابع: "لقد كان خروج قيادات النظام البائد من السجون وحمايتهم وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة وانخراطهم في الحرب بترتيب تام من قيادات المؤتمر الوطني في القوات المسلحة".