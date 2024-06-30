العراق.. غضب من مقترح أمريكي بإدراج رئيس القضاء ضمن الموالين لإيران

أحمد عبد

يثير مشروع قانون مطروح على أجندة "الكونغرس" الأمريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة "الولاء" وخدمة المصالح الإيرانية في العراق؛ غضبًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في البلاد.

وطالبت هذه الأوساط، الكونغرس باعتذار علني، فيما عدت وزارة الخارجية تلك تصريحات لنائب جمهوري أمريكي ضد رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، وتدخلًا في سيادة الدولة العراقية.

وكان النائب الجمهوري مايك والتز، اقترح تعديل لائحة المتعاونين مع إيران، وتضمينه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية نقلت عن والتز قوله إن مشروع القرار "خطوة أولى نحو عزل الأصول الإيرانية في الحكومة العراقية وكبح النفوذ المتزايد للنظام المتشدد".